Covid Italia | bollettinoi | crescono contagi +1 640 e morti +20 Terapie intensive a quota 244

(Di mercoledì 23 settembre 2020), il bollettino di oggi 23 settembre 2020. Sono 1.640 i nuovi casi di coronavirus in, dato di nuovo in aumento rispetto ai 1.392 di ieri. Isono 20 (ieri erano 14)....

antoguerrera : Che diranno italiani e tedeschi? D: “Italia e Germania hanno meno casi covid perché il loro track&trace funziona?”… - GassmanGassmann : L’Italia, gli italiani, stanno controllando il #covid meglio del resto dei nostri vicini europei. Aumenta il numero… - davidealgebris : Per 295 Parlamentari del M5S eletti ultime elezioni, Italia ha perso 1,2 millioni di posti di lavoro con loro al Go… - RobertoLocate14 : RT @Casellabooksweb: Leggendo quotidiani inglesi e americani, l'Italia è citata ovunque come esempio nella lotta al Covid. Invece di remare… - Lorenzo32843904 : RT @mrcllznn: Noi abbiamo un grande vantaggio sugli altri: la rete dei medici di famiglia. Checche’ ne dica Giorgetti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Mancano soltanto dieci giorni alla partenza del Giro d’Italia 2020, che prenderà il via sabato 3 ottobre ... reduce dalla positività al Covid-19. In ogni caso ci saranno anche Gianluca Brambilla e il ...Bologna (Aggiornamento ore 12 del 23 settembre). Spagna, Francia, Gran Bretagna, persino tra i monaci del Monte Athos, il Covid-19 riprende forza e spaventa tutto il pianeta. In Italia, la giornata ...