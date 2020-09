Covid Italia | bollettino di oggi | crescono contagi 1 640 e morti 20

(Di mercoledì 23 settembre 2020), ildi23 settembre 2020. Sono 1.640 i nuovi casi di coronavirus in, dato di nuovo in aumento rispetto ai 1.392 di ieri. Isono 20 (ieri erano...

antoguerrera : Che diranno italiani e tedeschi? D: “Italia e Germania hanno meno casi covid perché il loro track&trace funziona?”… - davidealgebris : Per 295 Parlamentari del M5S eletti ultime elezioni, Italia ha perso 1,2 millioni di posti di lavoro con loro al Go… - GassmanGassmann : L’Italia, gli italiani, stanno controllando il #covid meglio del resto dei nostri vicini europei. Aumenta il numero… - SpainOutsider : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia - eparis187 : @SaCharlieFlo Si ricordavo di qst tuo viaggio. Italia e un gran paese ma io preferirei andar via.amo i paesi del no… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Roma / Genova | «Alla recrudescenza dei casi di contagio da Covid-19 corrisponde una speculare intensificazione ... con circa l’80% delle denunce concentrate nel Nord Italia contro l’11,9% nel Centro, ...Si è svolta questa mattina, in Circonvallazione Oriani, la cerimonia per il 77° anniversario dell’eccidio della Divisione Acqui, in forma ristretta nel rispetto delle misure anti Covid ... e che ...