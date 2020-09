Covid Italia | bollettino di oggi | crescono contagi +1 640 e morti +20

(Di mercoledì 23 settembre 2020), ildi23 settembre 2020. Sono 1.640 i nuovi casi di coronavirus in, dato di nuovo in aumento rispetto ai 1.392 di ieri. Isono 20 (ieri erano 14)....

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 1.640 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.392), e 20 i decessi che portano il totale delle vittime a ...In che modo il Covid-19 cambierà il mondo delle università ... Non ci sono differenze significative tra Nord, Centro e Sud Italia, il che dimostra che la percezione del rischio è piuttosto omogenea ...