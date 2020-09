Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 23 settembre (Di mercoledì 23 settembre 2020) I numeri coronavirus 23 settembre aggiungono ancora un altro tassello all’evoluzione della pandemia in Italia. Oggi, i nuovi positivi sono stati 1640, mentre ci sono stati altri 20 decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia in Italia, si sono registrati 302.537 contagi e 35.758 vittime. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 22 settembre Numeri coronavirus 23 settembre, cosa c’è di positivo Oggi si allenta leggermente la pressione sul Lazio: rispetto agli oltre 200 contagi fatti registrare nella giornata di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 settembre 2020) I numeri23aggiungono ancora un altro tassello all’evoluzione della pandemia in Italia. Oggi, i nuovi positivi sono stati 1640, mentre ci sono stati altri 20 decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia in Italia, si sono registrati 302.537 contagi e 35.758 vittime. LEGGI ANCHE >c’è dic’è dineisuldel 22Numeri23c’è diOggi si allenta leggermente la pressione sul Lazio: rispetto agli oltre 200 contagi fatti registrare nella giornata di ...

