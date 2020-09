Corsera: l’esame di Suarez anticipato su richiesta dell’avvocatessa della Juventus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Corriere della Sera ricostruisce perfettamente il quadro dell’indagine dell’inchiesta di Perugia per l’esame di Suarez all’Università di Perugia al fine di conseguire la cittadinanza italiana. Protagonista è l’avvocatessa Turco che lavora nello studio legale di Chiappero storico legale della Juventus. Fiorenza Sarzanini scrive che l’esame di Suarez è stato anticipato su richiesta della Juventus. L’esame per gli stranieri che dovevano conseguire il B1 era stato infatti fissato per il 22 settembre. Ma proprio per favorire le richieste dell’avvocatessa che chiedeva di anticipare il test, si è deciso di farlo svolgere il 17 settembre. Un esame ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il CorriereSera ricostruisce perfettamente il quadro dell’indagine dell’inchiesta di Perugia per l’esame diall’Università di Perugia al fine di conseguire la cittadinanza italiana. Protagonista è l’avvocatessa Turco che lavora nello studio legale di Chiappero storico legale. Fiorenza Sarzanini scrive che l’esame diè statosu. L’esame per gli stranieri che dovevano conseguire il B1 era stato infatti fissato per il 22 settembre. Ma proprio per favorire le richieste dell’avvocatessa che chiedeva di anticipare il test, si è deciso di farlo svolgere il 17 settembre. Un esame ...

