Corruzione nella gestione del commercio ambulante a Roma | 18 arresti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 settembre 2020)(ITALPRESS) – Smantellato da guardia di finanza e polizia locale un sistema corruttivo ed estorsivodeldi. Sono 18 le persone arrestate (8 in carcere e 10 ai domiciliari) nell’operazione “Monsone”: sono coinvolte a vario titolo in associazione per delinquere,, induzione indebita a dare o promettere utilità, rivelazione del segreto d’ufficio, estorsione, abusiva attività finanziaria, usura e autoriciclaggio. Eseguito contestualmente un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie per 1 milione di euro, pari ai profitti illeciti conseguiti da alcuni indagati.L’indagine – coordinata dalla Procura capitolina – ha consentito di ricostruire ...