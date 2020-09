Corriere | le tre telefonate tra l’avvocatessa Juve e l’Università di Perugia | «Vi porteremo altri stranieri»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ci sono tretra l’avvocatessa dellantus e l’Università deglidi. Tra leintercettate dalla Guardia di Finanza nel caso dell’esame truffa sostenuto da Suarez, ne spuntano tre che chiamano in causa l’avvocatessa Maria Turco che lavora nello studio di Luigi Chiappero, da sempre legale dellantus. Al telefono con il direttore generale dell’Università, Simone Olivieri, promette di far sostenere l’esame di italiano presso l’Ateneo a tutti i giocatoriche abbiano bisogno della certificazione per ottenere la cittadinanza. Lo scrive ildella sera in un pezzo molto informato a firma Fiorenza Sarzanini. Il quotidiano scrive che è un ...