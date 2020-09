Corriere: la Procura Federale potrebbe aprire fascicolo sulla Juventus per illecito sportivo (Di mercoledì 23 settembre 2020) A proposito del caso dell’esame falso di italiano sostenuto da Suarez, il Corriere della Sera scrive che nelle prossime ore la Procura Federale potrebbe aprire un fascicolo per un eventuale illecito sportivo per la Juventus. “Già nelle prossime ore i magistrati di Perugia segnaleranno la vicenda alla Procura Federale che dovrà valutare se aprire un fascicolo per la contestazione di eventuali illeciti sportivi. E per verificare il grado di responsabilità delle persone coinvolte. In particolare si dovrà esaminare il comportamento dell’avvocatessa Turco e della Juventus che l’aveva incaricata di gestire ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) A proposito del caso dell’esame falso di italiano sostenuto da Suarez, ildella Sera scrive che nelle prossime ore launper un eventualeper la. “Già nelle prossime ore i magistrati di Perugia segnaleranno la vicenda allache dovrà valutare seunper la contestazione di eventuali illeciti sportivi. E per verificare il grado di responsabilità delle persone coinvolte. In particolare si dovrà esaminare il comportamento dell’avvocatessa Turco e dellache l’aveva incaricata di gestire ...

L’episodio contestato dalla procura (pm Gallego) risale all’ottobre del 2017 e coinvolge un 71enne malato di tumore e sotto chemioterapia che morirà nel febbraio del 2018, e la moglie di 68 anni.

Palazzolo, bambina di sette mesi muore soffocata dopo aver ingerito un gioco

Una bambina di soli sette mesi è morta lunedì sera, soffocata a Palazzolo, nel Bresciano. La piccola potrebbe aver ingerito la parte di un giocattolo o un palloncino sgonfio e non è più riuscita a res ...

