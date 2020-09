Corriere della Sera | accordo tra la legale della Juve e il dg dell’Università di Perugia | “Vi porteremo altri stranieri”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Le telefonate tra l’ateneo e la”. Scrive così in prima pagina il, che ha realizzato un’inchiesta sull’esame di italiano svolto da Luis Suarez. Secondo il quotidiano, da inizio settembre ci sarebbe stata una serie di telefonate tra il direttore generale dell’Università per Stranieri di, Simone Olivieri, e Maria Turco, avvocatessa dello studio di Luigi Chiappero,vicino alla società bianconera. Sarebbe cominciata così una trattativa per accordarsi sulle modalità di svolgimento dell’esame e individuare i professori. Turco spiegherebbe anche a Olivieri l’intenzione di dirottare ...