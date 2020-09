Coronavirus, zone 'super rosse' in Francia. Nuovo picco in Gran Bretagna (Di mercoledì 23 settembre 2020) Preoccupa sempre di più la seconda ondata di Coronavirus in Europa, che ha superato la soglia psicologia dei 5 milioni di contagiati. Impennata di morti in Spagna , alto numero di contagi in Francia e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Preoccupa sempre di più la seconda ondata diin Europa, che haato la soglia psicologia dei 5 milioni di contagiati. Impennata di morti in Spagna , alto numero di contagi ine ...

Corriere : Proteste a Madrid nelle zone delle restrizioni. Si aggravano Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Nel mondo i morti so… - carlo_vba : RT @setteBIT: Le mappe di Google potranno mostrare (solo su iOS & Android, al momento) quanti casi di #Coronavirus ci sono in certe zone (2… - DaniloCeccarell : In Francia i dipartimenti dove il coronavirus circola maggiormente saranno classificati secondo tre criteri: zona d… - setteBIT : Le mappe di Google potranno mostrare (solo su iOS & Android, al momento) quanti casi di #Coronavirus ci sono in cer… - Lichtung5 : RT @EroeSemantico: In Francia la situazione #Covid è così compromessa che oltre alle zone rosse sono state introdotte le zone 'superrosse'… -