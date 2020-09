Coronavirus, Vaia: "Entro fine settimana via libera ai test salivari" (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Entro questo fine settimana daremo il via alla validazione del test salivare. Importante per due motivi: è poco invasivo e assolutamente affidabile per l'attività di screening. Non deve essere preso ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) "questodaremo il via alla validazione delsalivare. Importante per due motivi: è poco invasivo e assolutamente affidabile per l'attività di screening. Non deve essere preso ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vaia Coronavirus, Vaia: "Entro fine settimana via libera a test salivari" Adnkronos Coronavirus: il test rapido dello Spallanzani è quasi pronto. Ecco cos’è

Non è certo la prima volta che un medico dello Spallanzani risponde alle domande riguardo il Coronavirus durante una trasmissione. Questo ospedale è da sempre in prima linea alla lotta contro il Covid ...

Non è certo la prima volta che un medico dello Spallanzani risponde alle domande riguardo il Coronavirus durante una trasmissione. Questo ospedale è da sempre in prima linea alla lotta contro il Covid ...