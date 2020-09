Coronavirus, Trump: “200mila morti negli Usa? Una vergogna. Ma potevano essere 2,5 milioni” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Duecentomila morti per Covid negli Usa sono “una vergogna”, dice, ma “se non avessimo fatto bene e nel modo giusto, avresti 2,5 milioni di morti. Se guardi alle possibili alternative, avresti 2,5 milioni di morti o qualcosa del genere. Potresti avere un numero sostanzialmente più alto”. Il presidente Usa Donald Trump, nel giorno in cui gli Stati Uniti superano una soglia di vittime drammatica a caUsa della pandemia, risponde così a un giornalista che gli chiede conto dei numeri. Ma sottolinea in ogni caso come i provvedimenti presi dall’amministrazione abbiano salvato vite ed evitato un danno maggiore. “Detto questo, non avremmo dovuto avere nessuna vittima”, ha aggiunto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Duecentomilaper Covidsono “una”, dice, ma “se non avessimo fatto bene e nel modo giusto, avresti 2,5 milioni di. Se guardi alle possibili alternative, avresti 2,5 milioni dio qualcosa del genere. Potresti avere un numero sostanzialmente più alto”. Il presidenteDonald, nel giorno in cui gli Stati Uniti superano una soglia di vittime drammatica a cadella pandemia, risponde così a un giornalista che gli chiede conto dei numeri. Ma sottolinea in ogni caso come i provvedimenti presi dall’amministrazione abbiano salvato vite ed evitato un danno maggiore. “Detto questo, non avremmo dovuto avere nessuna vittima”, ha aggiunto, ...

