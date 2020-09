Coronavirus travolge l’Europa | Italia accerchiata

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Emergenzain ascesa in Europa. “Dobbiamo agire ora” altrimenti “potrebbero esserci centinaia di decessi ogni giorno”. Il Premier britannico Boris Johnson ha annunciato ieri alla Camera dei Comuni le nuove restrizioni che il Governo intende adottare per affrontare la seconda ondata di contagi da Covid-19 che resteranno in vigore per sei mesi. Scuole e università resteranno aperte, i lavoratori che possono lavorare da casa dovranno restare a casa, pub, ristoranti e locali dovranno chiudere alle 22 dal prossimo giovedì e fornire solo servizio al tavolo e per il momento è rinviato il ritorno del pubblico agli eventi sportivi. Esteso l’obbligo dell’uso delle mascherine in molte più zone.Le misure includono anche la riduzione a 15 persone del numero massimo di invitati ai ...