Coronavirus, stretta del governo francese: a Parigi i bar chiuderanno alle 22, allerta massima a Marsiglia e Aix-en-Provence (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembreIl governo in Francia ha varato una nuova stretta nel tentativo di frenare il contagio da Coronavirus, che nelle ultime settimane ha fatto segnare un’impennata preoccupante di nuovi casi. Divieto di assembramenti oltre 10 persone, feste di studenti e associative vietate, chiusura di bar e locali alle 22: questi alcuni dei provvedimenti annunciati stasera in tv dal ministro della Sanità, Olivier Véran. Al termine di un Consiglio di Difesa interamente dedicato all’emergenza Covid, Véran ha parlato di «situazione ormai degradata» in diverse città e in particolare a Parigi e nella regione Ile-de-France, zona passata in «allerta rafforzata». L’area di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembreIlin Francia ha varato una nuovanel tentativo di frenare il contagio da, che nelle ultime settimane ha fatto segnare un’impennata preoccupante di nuovi casi. Divieto di assembramenti oltre 10 persone, feste di studenti e associative vietate, chiusura di bar e locali22: questi alcuni dei provvedimenti annunciati stasera in tv dal ministro della Sanità, Olivier Véran. Al termine di un Consiglio di Difesa interamente dedicato all’emergenza Covid, Véran ha parlato di «situazione ormai degradata» in diverse città e in particolare ae nella regione Ile-de-France, zona passata in «rta rafforzata». L’area di ...

Notiziedi_it : Coronavirus, stretta del governo francese: a Parigi i bar chiuderanno alle 22, allerta massima a Marsiglia e Aix-en… - JohnHard3 : RT @ElioLannutti: Coronavirus, ultime notizie: Nuova stretta a Parigi: no raduni di più di 10 persone. Germania, 1.769 casi e 13 vittime @s… - ElioLannutti : Coronavirus, ultime notizie: Nuova stretta a Parigi: no raduni di più di 10 persone. Germania, 1.769 casi e 13 vitt… - leggoit : Coronavirus, la stretta nel Regno Unito e le nuove regole per viaggiare all'estero: il punto sui rimborsi - FilippoCarmigna : Coronavirus, ultime notizie: Nuova stretta a Parigi: no raduni di più di 10 persone. Germania, 1.769 casi e 13 vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stretta Coronavirus: stretta Gb, torna appello a lavoro da casa - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus a scuola, positivi un'altra studentessa del "Pertini" e un bimbo di 4 anni

Dai tamponi effettuati dal personale dell’Igiene e Sanità Pubblica ai contatti stretti all’Isi “Sandro Pertini” di Lucca è emersa la positività al Covid di un’altra studentessa di 17 anni, che ...

Coronavirus scuole Forlì, due studenti positivi al covid 19

Coronavirus, il bollettino di oggi in regione Per questo motivo ... che non si ravvisino situazioni riconducibili a contatti stretti in ambito scolastico, né tra gli alunni né tra questi ed il ...

Dai tamponi effettuati dal personale dell’Igiene e Sanità Pubblica ai contatti stretti all’Isi “Sandro Pertini” di Lucca è emersa la positività al Covid di un’altra studentessa di 17 anni, che ...Coronavirus, il bollettino di oggi in regione Per questo motivo ... che non si ravvisino situazioni riconducibili a contatti stretti in ambito scolastico, né tra gli alunni né tra questi ed il ...