Coronavirus | Speranza | “Arrivati a 100mila tamponi al giorno | ma aumenteremo”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA – “Ad oggi a livello globale tutte le istituzioni internazionali riconoscono come ‘gold standard’, cioe’ come modello fondamentale ed essenziale il tampone molecolare classico. Noi abbiamo, settimana dopo settimana, rafforzato le capacita’ italiane di testare attraverso questi tamponi e siamo arrivati, ormai da qualche settimana, alla potenzialita’ di oltre 100mila tamponi al giorno, che e’ un numero significativo. Prevediamo ancora di aumentare questo numero nelle prossime settimane”. Cosi’ il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time alla Camera in merito ai test veloci per la rilevazione del virus Covid-19, con particolare riferimento al relativo utilizzo in ambito scolastico. “Il tema e’ assolutamente strategico per affrontare i prossimi mesi- ha proseguito Speranza– Come e’ noto noi siamo al lavoro, come comunita’ mondiale, verso il vaccino e le cure. Ma e’ evidente che ancora per alcuni mesi dovremo resistere con comportamenti corretti nella battaglia per contenere questo virus. E l’utilizzo appropriato dei test e’ chiaramente una delle leve essenziali”.SPERANZA: “VALUTIAMO TEST ANTIGENICI ANCHE FUORI DAGLI AEROPORTI”