Coronavirus: Romeo, 10 anni, va a piedi da Palermo a Londra con il suo papà per abbracciare la nonna (Di mercoledì 23 settembre 2020) I collegamenti aerei causa covid-19 sono stati interrotti ma Romeo, bambino italo inglese di 10 anni, ha deciso di non arrendersi e percorrere 2.800 chilometri a piedi per rivedere la nonna Sono tempi difficili a causa della pandemia per coloro i quali hanno i loro affetti fuori dalla nazione. C'è chi trova ci rinuncia e … L'articolo Coronavirus: Romeo, 10 anni, va a piedi da Palermo a Londra con il suo papà per abbracciare la nonna NewNotizie.it.

