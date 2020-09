Coronavirus, registrati altri 18 casi in Abruzzo i contagiati hanno dai 16 ai 79 anni (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4227 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 18 nuovi casi (di età compresa tra 16 e 79 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 475. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3010 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2990 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 742 (+13 rispetto a ieri). ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4227 ipositivi al Covid 19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 18 nuovi(di età compresa tra 16 e 79). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 475. Nel numero deipositivi sono compresi anche 3010 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2990 checioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 742 (+13 rispetto a ieri). ...

