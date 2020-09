Coronavirus | Putin annuncia secondo vaccino russo | pronti a registrarlo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – La Russia è pronta a registrare il suocontro il Covid-19. È quantoto dal presidenteVladimirin un incontro con i membri del Consiglio della Federazione, la camera alta del Parlamento. “Oggi il sistema sanitario è pronto a combattere efficacemente l’infezione dae l’epidemia stagionale di malattie legate al freddo”, ha dettonel suo intervento ha elogiato il sistema sanitario del Paese, in grado di aumentare le sue capacità negli ultimi mesi, affermando che durante la pandemia tutti ne hanno compreso l’importanza. “Teniamo conto di tutti i possibili rischi e continueremo a lavorare in modo ...

(Teleborsa) - La Russia è pronta a registrare il suo secondo vaccino contro il Covid-19. È quanto annunciato dal presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i membri del Consiglio della ...