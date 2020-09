Coronavirus: Putin, a breve registriamo secondo vaccino (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 23 SET - Un altro vaccino russo contro il Coronavirus sarà registrato a breve. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin ai membri del Consiglio della Federazione, la camera alta ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 23 SET - Un altrorusso contro ilsarà registrato a. Lo ha detto il presidente russo Vladimirai membri del Consiglio della Federazione, la camera alta ...

RaiNews : E' stato messo a punto dall'Istituto Vector in Siberia, che la scorsa settimana ha completato le fasi iniziali dell… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Putin: 'A breve registriamo il secondo vaccino' #vaccino - PaoloBMb70 : RT @RaiNews: E' stato messo a punto dall'Istituto Vector in Siberia, che la scorsa settimana ha completato le fasi iniziali della speriment… - Kottomano : RT @RaiNews: E' stato messo a punto dall'Istituto Vector in Siberia, che la scorsa settimana ha completato le fasi iniziali della speriment… - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: E' stato messo a punto dall'Istituto Vector in Siberia, che la scorsa settimana ha completato le fasi iniziali della speriment… -