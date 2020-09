Coronavirus, per Johnson ci sono più contagi nel Regno Unito perché i britannici «amano la libertà» – Il video (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembre«Noi amiamo la libertà, quindi è più difficile far rispettare le regole». Il premier britannico Boris Johnson ha risposto così al deputato laburista Ben Bradshaw che domandava perché in Italia e in Germania ci fossero molti meno casi di Coronavirus rispetto alla Gran Bretagna. L’aula di Westminster ha accolto con un silenzio glaciale le parole del primo ministro. Da giovedì 24 settembre, del resto, in tutto il Regno Unito saranno in vigore nuove misure restrittive della durata di sei mesi per tentare di arginare la seconda ondata dell’epidemia. Si va dal coprifuoco serale con la chiusura anticipata di pub e ristoranti all’obbligo di mascherina, fino a nuove multe molto salate per chi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembre«Noi amiamo la libertà, quindi è più difficile far rispettare le regole». Il premier britannico Borisha risposto così al deputato laburista Ben Bradshaw che domandava perché in Italia e in Germania ci fossero molti meno casi dirispetto alla Gran Bretagna. L’aula di Westminster ha accolto con un silenzio glaciale le parole del primo ministro. Da giovedì 24 settembre, del resto, in tutto ilsaranno in vigore nuove misure restrittive della durata di sei mesi per tentare di arginare la seconda ondata dell’epidemia. Si va dal coprifuoco serale con la chiusura anticipata di pub e ristoranti all’obbligo di mascherina, fino a nuove multe molto salate per chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus per Coronavirus, ultime notizie: Germania: stop a rigore di bilancio anche per 2021. Dl Covid, governo pone fiducia. UK, stadi chiusi fino a marzo Il Sole 24 ORE Coronavirus, 30 casi positivi nell'Asl Toscana nord ovest

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 33, di cui 5 in Terapia intensiva. All’ospedale di Livorno 15 i ricoverati, di cui 6 ...

“Nessuna ordinanza di quarantena. Nessun tampone. Dall’Asp non mi risponde nessuno. Che devo fare?”

Tempi covid? Che dire, è triste ma è assolutamento realtà: fa notizia un semplice post sui social scritto sul profilo personale di un cittadino catanzarese che avrebbe intenzione di rispettare le ...

