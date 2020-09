Coronavirus: ok Senato con 143 sì a fiducia su decreto legge emergenza, è legge (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Con 143 voti a favore e 120 contrari e il Senato ha concesso la fiducia al governo sul decreto legge che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza per il Coronavirus. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, entra quindi in vigore definitivamente. Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Con 143 voti a favore e 120 contrari e ilha concesso laal governo sulche proroga al 15 ottobre lo stato diper il. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, entra quindi in vigore definitivamente.

