Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 23 settembre: 196 nuovi contagi e nessun decesso (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 settembre 2020 - Anche oggi, i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sono sotto la soglia dei 200: in 24 ore se ne sono registrati 196, di cui 29 'debolmente positivì e 6 a seguito di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 232020 - Anche, icasi diinsono sotto la soglia dei 200: in 24 ore se ne sono registrati 196, di cui 29 'debolmente positivì e 6 a seguito di ...

repubblica : Positivi al coronavirus 439 studenti: bloccate 43 classi in Lombardia [di ALESSANDRA CORICA] [aggiornamento delle 0… - repubblica : Positivi al coronavirus 439 studenti: bloccate 43 classi in Lombardia - SkyTG24 : Scuola, 439 positivi al Coronavirus: 43 classi bloccate in Lombardia - zazoomblog : Coronavirus Lombardia bollettino oggi 23 settembre: 196 nuovi contagi e nessun decesso - #Coronavirus #Lombardia… - christiane5 : RT @SkyTG24: Coronavirus, in Lombardia 196 nuovi contagi su 22.805 tamponi -