Coronavirus | le ultime news dal Mondo | oltre 200mila morti negli USA | “la Cina ha lasciato uscire la peste”

Sono saliti a 31.483.011 i casi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 968.726, mentre le guarigioni sono 21.624.431. negli USA il numero di vittime ha ormai superato quota 200mila (200.768), su 6.895.685 di contagi dall'inizio della pandemia. "Tra quarantadue giorni vinceremo le elezioni. Porteremo il Paese a innalzarsi a nuove vette. Avete sentito le notizie sul virus, ma noi abbiamo salvato milioni di vite," ha affermato Donald Trump, parlando ai suoi elettori in un comizio in Pennsylvania. Trump ha attaccato di nuovo la Cina che, ha detto, "ha lasciato uscire la peste" e ha rivendicato la decisione di chiudere i confini.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie, in Italia superati i 300mila casi. Speranza: “Sei mesi per vedere la luce” Fanpage.it Corea del Sud: coronavirus, torna a crescere il bilancio giornaliero dei contagi

Seul, 23 set 05:45 - (Agenzia Nova) - Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno confermato 110 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore; il numero dei contagi è tornato a crescere ...

Coronavirus: Usa, almeno 40 mila casi nelle università tra personale e studenti

New York, 23 set 02:18 - (Agenzia Nova) - Un nuovo conteggio dell'emittente "Cnn" rivela che in tutte le università e i college statunitensi sono stati confermati almeno 40 mila casi di coronavirus ..

