Coronavirus, la Gran Bretagna impone nuove restrizioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sei mesi di nuove rigide restrizioni. È questo il provvedimento preso dal premier britannico Boris Johnson per rispondere al nuovo aumenti di casi di coronavirus nel Paese, che ha superato la soglia dei 400mila casi. Sono 5mila i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore (dato più alto dal 7 maggio) e 37 i decessi (il numero più alto dal 14 luglio). Pub e ristoranti dovranno rispettare il nuovo orario di chiusura alle 22, mentre chi non indossa la mascherina o non rispetta il distanziamento sociale rischia multe salate fino a 200 sterline. Torna il vincolo della «regola del 6», numero massimo di persone autorizzate a incontrarsi in famiglia o fra conoscenti. Le stesse misure sono state adottate anche in Galles e Scozia.

