Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 settembre: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 23 settembre 2020. È di 46.114 persone attualmente positive (+625), 35.758 morti (+20), 220.665 guariti (+995), per un totale di 302.537 casi (+1.640), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Dei 46.114 pazienti attualmente positivi, 2.658 sono ricoverati con sintomi (+54), 244 sono in terapia intensiva (+5) e 43.212 sono invece in isolamento domiciliare (+566). ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Ministero della Salute e lahanno pubblicato il consuetosulla diffusione delinaggiornato alla data di, mercoledì 232020. È di 46.114 persone attualmente positive (+625), 35.758(+20), 220.665(+995), per un totale di 302.537 casi (+1.640), il bilancio della pandemia dainemerso dalquotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla. Dei 46.114 pazienti attualmente positivi, 2.658 sono ricoverati con sintomi (+54), 244 sono in terapia intensiva (+5) e 43.212 sono invece in isolamento domiciliare (+566). ...

