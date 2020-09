Coronavirus, In Uk oltre i 6mila contagi. La Francia supera i 10mila. Spagna, 241 morti in 24 ore. Nuovo record di casi in Israele (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nuovo picco di casi da Coronavirus in Gran Bretagna, dove da giovedì verranno introdotte le nuove restrizioni annunciate da Boris Johnson. Secondo i dati diffusi dal governo, sono 6.178 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le quasi 5mila di ieri. Un numero che segna il record da maggio scorso. A questi dati si aggiunge quello delle vittime: 37 nell’ultima giornata. Leggero calo dei numeri in Germania, mentre continuano a salire i contagi in Francia che, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di 10mila (10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020)picco didain Gran Bretagna, dove da giovedì verranno introdotte le nuove restrizioni annunciate da Boris Johnson. Secondo i dati diffusi dal governo, sono 6.178 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, contro le quasi 5mila di ieri. Un numero che segna ilda maggio scorso. A questi dati si aggiunge quello delle vittime: 37 nell’ultima giornata. Leggero calo dei numeri in Germania, mentre continuano a salire iinche, dopo un week-end di cifre più basse, torna a contarne più di(10.008) nelle ultime 24 ore. Numeri a cui si aggiunge un aumento dei decessi, 68 in più di ieri, per un totale di 31.416 dall’inizio dell’epidemia. Il tasso di positività dei test ...

