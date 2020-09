Coronavirus, in Lombardia continuano a salire i contagi (+196) ma nessuna nuova vittima nelle ultime ventiquattro ore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 23 settembre Il bollettino del 23 settembre Non arrivano buone notizie dalla Lombardia dove continuano a salire i casi di Coronavirus. Ieri erano +182 (il giorno prima +90), oggi +196. Ieri i decessi sono stati +2 (il giorno prima +1), oggi nessuno per un totale di 16.925 morti dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 33 (-1), mentre ieri 34; i ricoveri ordinari oggi sono 308 (ieri 294), ovvero +14 rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono 79.197 (+119). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono complessivamente +22.805 per un totale di 1.239.028 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Ieri erano +14.808. In isolamento domiciliare ci sono ancora 8.763 (+64) ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo:notizie del 23 settembre Il bollettino del 23 settembre Non arrivano buone notizie dalladovei casi di. Ieri erano +182 (il giorno prima +90), oggi. Ieri i decessi sono stati +2 (il giorno prima +1), oggi nessuno per un totale di 16.925 morti dall’inizio della pandemia. I pazienti in terapia intensiva sono 33 (-1), mentre ieri 34; i ricoveri ordinari oggi sono 308 (ieri 294), ovvero +14 rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono 79.197 (+119). I tamponi effettuati24 ore sono complessivamente +22.805 per un totale di 1.239.028 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Ieri erano +14.808. In isolamento domiciliare ci sono ancora 8.763 (+64) ...

