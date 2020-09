Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 23 settembre Zero regioni a zero contagi nella giornata del 23 settembre, quando si contano 1.640 nuovi casi e 20 decessi. Aumentano di 54 unità i soggetti ricoverati con sintomi, mentre rispetto alla giornata di ieri sono cinque i nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva. Persone che hanno contratto il virus: 302.537 persone (+1.640)Deceduti: 35.758 (+20)Ricoverati con ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain: ildel 23 settembre Zero regioni a zero contagi nella giornata del 23 settembre, quando si contano 1.640 nuovi casi e 20 decessi. Aumentano di 54 unità i soggetti ricoverati con sintomi, mentre rispetto alla giornata di ieri sono cinque i nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva. Persone che hanno contratto il virus: 302.537 persone (+1.640)Deceduti: 35.758 (+20)Ricoverati con ...

