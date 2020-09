Coronavirus: in Italia 1.640 nuovi casi e 20 morti, numero record tamponi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono 1.640 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia , a fronte di 103.696 tamponi, dato record, in aumento rispetto ai 87.303 effettuati nella giornata di martedì,. La Regione con più contagi, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sono 1.640 idiregistrati in, a fronte di 103.696, dato, in aumento rispetto ai 87.303 effettuati nella giornata di martedì,. La Regione con più contagi, ...

fattoquotidiano : Coronavirus, l’elogio del Financial Times: “La dura lezione dell’Italia che tiene a bada la seconda ondata” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 1.392 nuovi contagi e 14 morti #covid - SkyTG24 : Covid-19, tra ottobre e novembre possibile nuovo picco in Italia: lo studio - Mic_Jordan23_ : Bollettino #Coronavirus in Italia 1.640 nuovi casi e 20 morti nelle ultime 24 ore. - Nena_Nina_Schi : RT @Cartabellotta: #BorisJohnson oggi sentenzia: “Noi amiamo la libertà e quindi è più difficile far rispettare le regole”. Però dimentica… -