Coronavirus | in Brasile si sfiorano i 139 mila decessi

ROMA, 23 SET - Il Brasile questo mercoledì ha registrato ulteriori 869 decessi e 33.281 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato in serata il Consiglio nazionale dei segretari della sanità ...

Roma, 23 set 17:00 - (Agenzia Nova) - India: coronavirus, superati 5,6 ... secondo posto al mondo per casi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il primo caso è stato ...

