Coronavirus, il bollettino ufficiale di oggi: 20 morti e 1.640 nuovi casi, situazione ospedaliera resta stazionaria e sotto controllo [DATI e DETTAGLI] (Di mercoledì 23 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 20 morti, 995 guariti e 1.640 nuovi casi su 103.696 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,58% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (248), Lombardia (196), Lazio (195), Veneto (150), Liguria (108) ed Emilia Romagna (101). . Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 302.537 casi totali 35.758 morti 220.665 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 46.114, ma aumenta sensibilmente il ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 20, 995 guariti e 1.640su 103.696 tamponi.è risultato positivo l’1,58% dei tamponi effettuati, in linea con il dato di ieri. Le Regioni con il più alto numero disono stateCampania (248), Lombardia (196), Lazio (195), Veneto (150), Liguria (108) ed Emilia Romagna (101). . Il bilancio aggiornato adin Italia è di: 302.537totali 35.758220.665 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 46.114, ma aumenta sensibilmente il ...

