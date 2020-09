Coronavirus, il bollettino in Italia al 23 Settembre 2020 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia da Coronavirus in Italia Da inizio emergenza ad oggi, ulteriori 1640 persone hanno contratto il Coronavirus in Italia a fronte di 103696 tamponi orofaringei processati nelle ultime 24 ore. 670 dei nuovi positivi del 23 Settembre 2020 sono invece emersi dalle diverse attività di screening poste in campo sul territorio nazionale. I pazienti attualmente in carico al sistema sanitario nazionale sono 46114 (+625 rispetto a ieri); di questi, 2658 sono ricoverati con sintomi (+54 rispetto alle ultime 24 ore) mentre 244 necessitano dei trattamenti di terapia intensiva (+5 su base giornaliera). Stando ai dati diffusi oggi dal Ministero della Salute sono ... Leggi su zon (Di mercoledì 23 settembre 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato ilrelativo all’andamento dell’epidemia dainDa inizio emergenza ad oggi, ulteriori 1640 persone hanno contratto ilina fronte di 103696 tamponi orofaringei processati nelle ultime 24 ore. 670 dei nuovi positivi del 23sono invece emersi dalle diverse attività di screening poste in campo sul territorio nazionale. I pazienti attualmente in carico al sistema sanitario nazionale sono 46114 (+625 rispetto a ieri); di questi, 2658 sono ricoverati con sintomi (+54 rispetto alle ultime 24 ore) mentre 244 necessitano dei trattamenti di terapia intensiva (+5 su base giornaliera). Stando ai dati diffusi oggi dal Ministero della Salute sono ...

