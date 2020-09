Coronavirus | il bollettino di oggi | crescono nuovi casi | morti e ricoveri

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Prosegue la conta e l’attenzione sui dati giornalieri dell’emergenzaIn Italia. Nessuna buona notizia daldi, dove tutti i numeri sono in risalita e fanno sembrare ancora più lontano il momento in cui la pandemia lascerà il nostro Paese. Intanto, nelle vicina Francia la capitale Parigi è diventata una “super zona rossa”.in Italia: 1.640in 24h Come detto, rispetto ai giorni scorsi,23 settembre ogni casella fa segnare un segno più. Sono saliti innanzitutto i tamponi, che dopo la normale flessione del weekend tornano a quota 103.696 unità, fatto che determina una risalita anche del numero dicontagi da Covid-19 rilevati. Nelle ...

VALLE D'AOSTA Salgono a 58 i casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta, tre in più rispetto a lunedì scorso. È quanto si legge nel bollettino emesso dall'Unità di crisi della Regione in base ai ...