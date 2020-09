Coronavirus, il bollettino di oggi, 23 settembre: 1640 positivi 20 morti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mai così tanti tamponi come oggi, ne sono stati infatti eseguiti 103.696, oltre 16 mila più di ieri. I casi di positività riscontrati sono 1640, i morti 20 Secondo i dati elaborati dal ministero della Salute con 103.696 tamponi eseguiti (oltre 16mila più di ieri, nonché record dall’inizio dell’epidemia), i nuovi casi di positività al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mai così tanti tamponi come, ne sono stati infatti eseguiti 103.696, oltre 16 mila più di ieri. I casi dità riscontrati sono, i20 Secondo i dati elaborati dal ministero della Salute con 103.696 tamponi eseguiti (oltre 16mila più di ieri, nonché record dall’inizio dell’epidemia), i nuovi casi dità al … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

