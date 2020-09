Coronavirus, il bollettino della Campania: in forte aumento i nuovi casi: 248 nelle ultime 24h (Di mercoledì 23 settembre 2020) COVID-19, IL bollettino ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI della REGIONE CampaniaQuesto il bollettino di oggi:Positivi del giorno: 248Tamponi del giorno: 4.901Totale positivi: 10. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) COVID-19, ILORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISIREGIONEQuesto ildi oggi:Positivi del giorno: 248Tamponi del giorno: 4.901Totale positivi: 10.

ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 23 settembre: 1640 positivi e 20 morti - codeghino10 : RT @Corriere: In Italia 1.640 nuovi contagi con oltre 103 mila tamponi e 20 morti - Profilo3Marco : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia - FabiParraguezM : RT @Corriere: In Italia 1.640 nuovi contagi con oltre 103 mila tamponi e 20 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, bollettino Italia del 23 settembre. Dati e tabella Covid di oggi QUOTIDIANO.NET Coronavirus, il bollettino di oggi 23 settembre: 1640 positivi e 20 morti

Nessuna regione è a zero contagi. VALLE D'AOSTA Salgono a 58 i casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta, tre in più rispetto a lunedì scorso. È quanto si legge nel bollettino emesso dall'Unità di ...

Covid Italia, bollettino di oggi: crescono contagi (1.640) e morti (20)

Sono 101 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna ... Per quanto riguarda la situazione nel territorio, secondo il bollettino della Regione, il maggior numero di casi si registra nelle province ...

Nessuna regione è a zero contagi. VALLE D'AOSTA Salgono a 58 i casi positivi al Coronavirus in Valle d'Aosta, tre in più rispetto a lunedì scorso. È quanto si legge nel bollettino emesso dall'Unità di ...Sono 101 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna ... Per quanto riguarda la situazione nel territorio, secondo il bollettino della Regione, il maggior numero di casi si registra nelle province ...