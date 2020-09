Coronavirus, il bollettino del 23 settembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania (Di mercoledì 23 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino del 23 settembre: nelle ultime 24 ore, 1640 nuovi positivi e 20 morti La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 23 settembre – I numeri di oggi in Italia ed in Campania proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 23 settembre 2020), ildel 23: nelle ultime 24 ore, 1640 nuovi positivi e 20 morti La Protezione Civile ha diramato ilufficiale nazionale della giornata odierna. … L'articolo, ildel 23– Idiined inproviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : In Italia 1.640 nuovi contagi con oltre 103 mila tamponi e 20 morti - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia - AloiseAndrea : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: il bollettino della Regione Lazio del #23settembre. #SaluteLazio - pamelaamadeo : RT @Open_gol: ?? Con +1.640 nuove casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 46.114. Il bolletti… - Rolfi39 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia -