Coronavirus, i contagi in Europa superano i 5 milioni. In Spagna superati gli 11mila casi giornalieri, 13 mila in Francia (Di mercoledì 23 settembre 2020) In Europa sono stati superati i 5 milioni di contagi. Oggi la Gran Bretagna ha registrato 6mila nuovi casi. L'allarme resta alto anche in Spagna (ieri 241 morti) e Francia, dove oggi sono stati contati più di 13 mila contagi e annunciate nuove misure di contenimento del virus. Divieto di assembramenti oltre 10 persone, feste di studenti e associative vietate, chiusura di bar e locali alle 22: questi alcuni dei provvedimenti annunciati stasera in tv dal ministro della Sanità francese, Olivier Véran, che ha parlato di "situazione ormai degradata" in diverse città e in particolare a Parigi e nella regione Ile-de-France, zona passata in "allerta rafforzata".

