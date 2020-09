Coronavirus: governo pone fiducia al Senato su dl stato emergenza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il governo, per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto al Senato la questione di fiducia sul decreto legge che proroga al 15 ottobre lo stato di emergenza per il Coronavirus, nel testo già approvato dalla Camera. Successivamente è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere l'ordine del prosieguo dei lavori. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il, per bocca del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto alla questione disul decreto legge che proroga al 15 ottobre lodiper il, nel testo già approvato dalla Camera. Successivamente è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per decidere l'ordine del prosieguo dei lavori.

LegaSalvini : #SALVINI: “DECINE DI CONTAGIATI A PALERMO, SICILIA ABBANDONATA DAL GOVERNO” - GruppoFISenato : “L’unico stato di emergenza di questo Paese è la permanenza del #Governo in carica a palazzo Chigi'. La senatrice… - WanheDuran92 : RT @ultimenotizie: 'Il #coronavirus è stato creato in laboratorio a #Wuhan'. È la denuncia fatta in diretta tv dalla virologa cinese Li-Men… - TV7Benevento : Coronavirus: governo pone fiducia al Senato su dl stato emergenza... - danteguest1 : Ma almeno l'opposizione si è dichiarata contraria a certe misure adottate dal governo sulla gestione della 'pandemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo Coronavirus: governo pone fiducia al Senato su dl stato emergenza Il Tempo Coronavirus: nuovo record in Israele, 6.861 contagi

(ANSA) - TEL AVIV, 23 SET - Nuovo record di contagi in Israele: nelle ultime 24 ore il ministero della sanità ha segnalato 6.861 casi a fronte di quasi 60mila test, con un tasso di morbilità di poco m ...

Anche la Cina punta a emissioni zero, nel 2060

I passaggi più interessanti del discorso alle Nazioni Unite del presidente cinese, Xi Jinping, e le implicazioni per le rinnovabili. Anche la Cina ha messo la “neutralità carbonica” nella sua agenda p ...

(ANSA) - TEL AVIV, 23 SET - Nuovo record di contagi in Israele: nelle ultime 24 ore il ministero della sanità ha segnalato 6.861 casi a fronte di quasi 60mila test, con un tasso di morbilità di poco m ...I passaggi più interessanti del discorso alle Nazioni Unite del presidente cinese, Xi Jinping, e le implicazioni per le rinnovabili. Anche la Cina ha messo la “neutralità carbonica” nella sua agenda p ...