Coronavirus Gb, Johnson annuncia: intervento esercito e polizia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua l’emergenza Coronavirus in Gran Bretagna, con il premier Johnson che annuncia l’intervento di esercito e polizia per far rispettare le restrizioni. Nuove misure del governo della Gran Bretagna per… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Continua l’emergenzain Gran Bretagna, con il premierchel’diper far rispettare le restrizioni. Nuove misure del governo della Gran Bretagna per… L'articolo proviene da .

Agenzia_Ansa : Discorso alla nazione del premier britannico Boris Johnson: 'Il Covid-19 sta tornando a diffondersi in maniera espo… - repubblica : Coronavirus nel mondo: Gran Bretagna, Johnson annuncia l'intervento di esercito e polizia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Johnson: 'Se necessario polizia ed esercito in campo' #borisjohnson - veneziana4 : Coronavirus nel mondo: Gran Bretagna, Johnson annuncia l'intervento di esercito e polizia - mauriziosgh : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, in #Spagna record di vittime in un giorno: 241. Johnson vara nuove restrizioni #ANSA -