Coronavirus, emergenza in Campania: più positivi d’Italia nonostante i pochi tamponi (5mila) (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con 248 nuovi positivi al Coronavirus, la Campania è la regione che ha fatto registrare l’incremento più alto nella giornata di oggi, a fronte di soli 4.901 tamponi processati. La percentuale di positivi è ancora più impressionante: se negli scorsi giorni si viaggiava oltre il 2%, stavolta siamo arrivati al 5%. Nessuna regione viaggia a queste cifre. La Lombardia ha registrato 196 nuovi positivi, lo 0,8% dei tamponi. Incremento simile del Lazio, con 195 casi registrati oggi (2,1%); al 2,2% la Sardegna con 49 positivi. Percentuali più contenute nelle altre regioni: 1% in Emilia-Romagna, 1,7% in Piemonte, 1,2% in Veneto e Toscana. Per quanto riguarda i dati regionali, in Campania nessun deceduto e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Con 248 nuovial, laè la regione che ha fatto registrare l’incremento più alto nella giornata di oggi, a fronte di soli 4.901processati. La percentuale diè ancora più impressionante: se negli scorsi giorni si viaggiava oltre il 2%, stavolta siamo arrivati al 5%. Nessuna regione viaggia a queste cifre. La Lombardia ha registrato 196 nuovi, lo 0,8% dei. Incremento simile del Lazio, con 195 casi registrati oggi (2,1%); al 2,2% la Sardegna con 49. Percentuali più contenute nelle altre regioni: 1% in Emilia-Romagna, 1,7% in Piemonte, 1,2% in Veneto e Toscana. Per quanto riguarda i dati regionali, innessun deceduto e ...

