Coronavirus, Donald Trump all'Onu: "La Cina ha infettato il mondo" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Durante il suo intervento all'Assemblea dell'Onu, il Presidente degli Stati Uniti d'America ha impietosamente puntato il dito contro la Cina. Secondo Donald Trump, infatti, questo Paese è il vero e proprio responsabile della nascita e della diffusione del Coronavirus. Il Presidente americano contro la Cina Meno di un quarto d'ora di video-messaggio registrato alla Casa Bianca è stato sufficiente a Donald Trump per attaccare ferocemente la Cina. In occasione del suo intervento all'Assemblea generale dell'Onu, il Presidente degli USA ha parlato quasi esclusivamente del Paese che, a parer suo, è responsabile "di aver scatenato questa piaga nel mondo".

