**Coronavirus: dalle 17.15 chiama per voto fiducia Senato su decreto legge emergenza** (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - E' previsto alle 17.15 l'inizio della chiama per il voto di fiducia al Senato sul decreto legge che proroga al 15 ottobre lo stato d'emergenza per il coronavirus, già approvato dalla Camera. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. La seduta riprenderà alle 15.30 con l'inizio della discussione generale. Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos) - E' previsto alle 17.15 l'inizio dellaper ildialsulche proroga al 15 ottobre lo stato d'emergenza per il coronavirus, già approvato dalla Camera. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo. La seduta riprenderà alle 15.30 con l'inizio della discussione generale.

Viminale : Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi nella prima giornata di votazioni per #Referendum ed #elezioni2020. Obbligator… - ohpauline__ : RT @flpsq: Gli UK da domani mettono un coprifuoco dalle 22 in poi per contrastare la crescita dei contagi da coronavirus. Peccato che solit… - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, Repubblica Ceca: si dimette il ministro della Sanità: Travolto dalle critiche sulla gestione del… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, Repubblica Ceca: si dimette il ministro della Sanità: Travolto dalle critiche sulla gest… - paolo77jpm : RT @SkyTG24: La #Cina ha accusato a sua volta #Trump di voler 'politicizzare' l'emergenza sanitaria esclusivamente in chiave elettorale, a… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus dalle Dalle allergie agli occhiali da vista, cosa ci può proteggere dal Covid Avvenire UBI Banca, prorogata a novembre la vendita di polizze pegno scadute

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle misure volte a sostenere le attività e la clientela colpite dall’emergenza Covid-19. UBI è presente con sportelli dedicati all'attività di credito su pegno ...

Coronavirus:Spahn, app tedesca scaricata 18 milioni di volte

(ANSA) - BERLINO, 23 SET - L'app tedesca che lancia l'allarme su una possibile infezione da coronavirus "è stata scaricata oltre ... Spahn in occasione di un bilancio pubblico sui 100 giorni ...

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle misure volte a sostenere le attività e la clientela colpite dall’emergenza Covid-19. UBI è presente con sportelli dedicati all'attività di credito su pegno ...(ANSA) - BERLINO, 23 SET - L'app tedesca che lancia l'allarme su una possibile infezione da coronavirus "è stata scaricata oltre ... Spahn in occasione di un bilancio pubblico sui 100 giorni ...