Coronavirus: crescono i nuovi contagi (1.640) ed i decessi (20), in 244 nelle terapie intensive (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non accenna minimamente a placarsi il numero dei nuovi contagi in Italia, come evidenzia il report appena reso noto dalla Protezione civile che, nelle ultime 24 ore, denuncia ben 1.640 nuovi casi di Coronavirus. Premesso che da ieri nessuna regione è risultata a zero contagi, nel frattempo però la triste ‘classifica’ delle regioni maggiormente colpite dai contagi oggi vede la Campania davanti a tutte (248 casi), seguita dalla Lombardia (196), e quindi dal Lazio (195). Riguardo al numero delle vittime registrate nelle ultime 24 ore, il ministero della salute informa che sono state 20, portando così il totale dei decessi a 35.758. Anche se con meno intensità, da ieri sono purtroppo aumentati i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non accenna minimamente a placarsi il numero deiin Italia, come evidenzia il report appena reso noto dalla Protezione civile che,ultime 24 ore, denuncia ben 1.640casi di. Premesso che da ieri nessuna regione è risultata a zero, nel frattempo però la triste ‘classifica’ delle regioni maggiormente colpite daioggi vede la Campania davanti a tutte (248 casi), seguita dalla Lombardia (196), e quindi dal Lazio (195). Riguardo al numero delle vittime registrateultime 24 ore, il ministero della salute informa che sono state 20, portando così il totale deia 35.758. Anche se con meno intensità, da ieri sono purtroppo aumentati i ...

