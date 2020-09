Coronavirus, Capua: "Fuori dall'emergenza nella primavera del 2022" (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Quando saremo Fuori dall'emergenza Coronavirus? Secondo me, primavera 2022." È la previsione di Ilaria Capua, direttore dell'UF One Health Center, a DiMartedì su La7, che però specifica: "L'autunno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) "Quando saremo? Secondo me,." È la previsione di Ilaria, direttore dell'UF One Health Center, a DiMartedì su La7, che però specifica: "L'autunno ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino? Forse nella primavera del 2022. Situazione in Spagna, Francia, Inghilterra? Te… - La7tv : #dimartedi La virologa Ilaria Capua: 'Se c’è un aumento significativo dei casi, bisogna agire per riabbassare la cu… - fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Il pranzo della domenica con la famiglia allargata è più pericoloso che andare a… - GiovanniCalcara : #virologa #veterinaria o forse #maga ??Coronavirus, Capua annuncia la fine della pandemia: “Ecco quando” - aroundlab : ????? Covid, Capua: 'Fuori da pandemia in primavera 2022' Quando saremo fuori dall'emergenza coronavirus? 'Secondo m… -