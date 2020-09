Coronavirus, bollettino del 23 settembre: 20 morti (totale 35.758), 46.114 positivi, 220.665 guariti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le regioni dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Campania (248), Lombardia(196), Lazio (195), Veneto (150) e Liguria (108). Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Le regioni dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Campania (248), Lombardia(196), Lazio (195), Veneto (150) e Liguria (108).

Corriere : In Italia 1.640 nuovi contagi con oltre 103 mila tamponi e 20 morti - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia - tuttonapoli : Coronavirus, il bollettino nazionale: 1.640 nuovi contagiati e 20 decessi - messveneto : Coronavirus in Italia, il bollettino: risalgono i nuovi contagi (1640) con 16mila tamponi in più. Le vittime sono 20 - FatimaCurzio : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Il nuovo bollettino sull'andamento dell'epidemia di #coronavirus in #Italia -