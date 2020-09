Coronavirus, asintomatico il 20% dei contagiati: “Pericolosi, hanno la stessa carica virale degli altri” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Coronavirus, quanti sono gli asintomatici e perché sono pericolosi: lo studio Gli asintomatici al Coronavirus potrebbero essere circa il 20 per cento del totale dei pazienti contagiati: è la conclusione a cui è arrivato uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Medicine da Diana Buitrago-Garcia dell’Università di Berna in Svizzera. Una percentuale quindi non altissima rispetto a quello che si percepisce in Italia e nel resto del mondo in questa fase in cui, con l’aumento dei tamponi e la ricerca proprio degli asintomatici, si sta assistendo a una sorta di seconda ondata di contagi da Covid-19. L’analisi di Buitrago-Garcia si basa su una revisione di 79 studi già pubblicati sulla malattia tra marzo e giugno 2020. Gli scienziati, dunque, hanno ... Leggi su tpi (Di mercoledì 23 settembre 2020), quanti sono gli asintomatici e perché sono pericolosi: lo studio Gli asintomatici alpotrebbero essere circa il 20 per cento del totale dei pazienti: è la conclusione a cui è arrivato uno studio, pubblicato sulla rivista Plos Medicine da Diana Buitrago-Garcia dell’Università di Berna in Svizzera. Una percentuale quindi non altissima rispetto a quello che si percepisce in Italia e nel resto del mondo in questa fase in cui, con l’aumento dei tamponi e la ricerca proprioasintomatici, si sta assistendo a una sorta di seconda ondata di contagi da Covid-19. L’analisi di Buitrago-Garcia si basa su una revisione di 79 studi già pubblicati sulla malattia tra marzo e giugno 2020. Gli scienziati, dunque,...

