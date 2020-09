Coronavirus, anche in Spagna quarantena più breve: 10 giorni con test negativo. Negli Usa regole più rigide sul vaccino: a rischio la distribuzione prima del voto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreSpagna EPA/BALLESTEROS Strade deserte nel distretto di Usera, a Madrid, per effetto del lockdown in alcune zone dalla capitale spagnolaIn diversi Paesi europei si sta allargando la tendenza a ridurre i giorni di quarantena per i casi non risultati positivi al Coronavirus, ma che hanno comunque avuto contatti con persone contagiate. L’ultima decisione su questo fronte arriva dalla Spagna, nonostante Negli ultimi giorni il Paese stia registrando un importante incremento di vittime e di casi di contagio. Solo nelle ultime 24 ore, la Spagna ha rilevato il numero più alto di vittime in un solo giorno in questa seconda ondata, 241 decessi, mentre i nuovi casi sono stati oltre 10 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 22 settembreEPA/BALLESTEROS Strade deserte nel distretto di Usera, a Madrid, per effetto del lockdown in alcune zone dalla capitale spagnolaIn diversi Paesi europei si sta allargando la tendenza a ridurre idiper i casi non risultati positivi al, ma che hanno comunque avuto contatti con persone contagiate. L’ultima decisione su questo fronte arriva dalla, nonostanteultimiil Paese stia registrando un importante incremento di vittime e di casi di contagio. Solo nelle ultime 24 ore, laha rilevato il numero più alto di vittime in un solo giorno in questa seconda ondata, 241 decessi, mentre i nuovi casi sono stati oltre 10 ...

Come da disposizioni governative anche la Prefettura di Benevento dovrà garantire una ... in ossequio alle misue governative di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19 tramite ...

STUDENTI IN AUTOBUS, ABRUZZO TRA I PRIMI IN ITALIA, MA DAL 2015 TAGLIATI 14 MLN A TRASPORTI

Anche perchè la crisi covid porterà al termine del 2020 ad una perdita di ricavi per 12-14 milioni di euro. Tornando allo studio di Openpolis: nel 2019 il 45,1% gli studenti della Basilicata ...

