(Di mercoledì 23 settembre 2020) Ildi, uno dei maggiori tornei del circuito mondiale di questo sport, in calendario per il mese di dicembre, è statoa causa della pandemia di. Lo ha annunciato ...

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Tokyo cancellato il Grande Slam di judo #judo - AndySportNews : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, a Tokyo cancellato il Grande Slam di judo #judo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, a Tokyo cancellato il Grande Slam di judo #judo - Francesco_Tokyo : @leonard_berberi @romi_andrio @Corriere L’#Alitalia invece perde milioni da anni e non riesce (vuole) a mandare a… - Eurosport_IT : Gli atleti di #Tokyo2020 saranno molto probabilmente esenti dalle restrizioni all’ingresso in Giappone attualmente… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Tokyo

TGCOM

Il Grande slam di judo, uno dei maggiori tornei del circuito mondiale di questo sport, in calendario per il mese di dicembre, è stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato ...Si chiama birdwatching a km 0, iniziativa nazionale nata nelle scorse settimane proprio in seguito al Coronavirus che ha afflitto il nostro paese. Quando sei in quarantena e ti accorgi che non hai il ...