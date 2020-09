Coronavirus: a Milano città 71 casi, zero a Cremona Lodi e Sondrio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Milano, 23 set. (Adnkronos) – Sono 96 i nuovi casi di Covid19 nel milanese, e 71 a Milano città. Seguono Brescia e Pavia, con 20 e 18 casi, rispettivamente. Bergamo ne registra 8, Monza 11. Sono zero i contagi a Lodi, Cremona e Sondrio. A Como sono 5; a Lecco 4; a Mantova 6 e a Varese 13.L'articolo Coronavirus: a Milano città 71 casi, zero a Cremona Lodi e Sondrio CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 23 settembre 2020), 23 set. (Adnkronos) – Sono 96 i nuovidi Covid19 nel milanese, e 71 acittà. Seguono Brescia e Pavia, con 20 e 18, rispettivamente. Bergamo ne registra 8, Monza 11. Sonoi contagi a. A Como sono 5; a Lecco 4; a Mantova 6 e a Varese 13.L'articolo: acittà 71CalcioWeb.

