Coronavirus, a Bergamo 8 nuovi casi Lombardia: 22.805 tamponi, 196 positivi (Di mercoledì 23 settembre 2020) I dati del 23 settembre sul territorio regionale. Nessun decesso, sono 196 i nuovi positivi per una percentuale pari allo 0,85%. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 23 settembre 2020) I dati del 23 settembre sul territorio regionale. Nessun decesso, sono 196 iper una percentuale pari allo 0,85%.

TV7Benevento : Coronavirus: Altreconomia, in Rsa Bergamo a marzo 1.308 morti, 42 al giorno (2)... - MaxRibaudo : @claudiomontar Oltre alle varie mail di amici mandati a lavorare con sintomi vari, ascoltiamo questa testimonianza.… - TV7Benevento : Coronavirus: Altreconomia, in Rsa Bergamo a marzo 1.308 morti, 42 al giorno... - Dome689 : Coronavirus: nuova TAC per l’Ospedale degli Alpini a Bergamo - peoplexplanet : #Covid_19 18 marzo Festa Nazionale in ricordo delle vittime. #Bergamo #italia #Coronavirus -